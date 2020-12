Agente penitenciário é apontado como líder de quadrilha de contrabando e venda de cigarros na região

De acordo com a corporação, um agente penitenciário do Estado de São Paulo foi apontado como o “líder da organização criminosa”. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela quinta Vara Federal de Presidente Prudente, e cumpridos na cidade de Regente Feijó.

Segundo as investigações, a quadrilha recebia cigarros contrabandeados de origem paraguaia de fornecedores do Paraná e os produtos eram distribuídos por toda a região do Oeste Paulista.