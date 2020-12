Mulher é encontrada morta em casa e ex-marido é suspeito de feminicídio

Uma mulher de 37 anos morreu vítima de feminicídio, nesta quarta-feira (2), em Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi no Residencial Cremonezi, na zona norte do município. Um homem de 38 anos, ex-marido da vítima, é investigado como suspeito de autoria do crime.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h50 para atender a uma ocorrência de feminicídio, em que um homem, colocado também como testemunha, havia informado que sua nora estava morta.

No local, este homem informou à PM que havia conversado com a vítima por volta das 6h. Contudo, após a conversa, ela não mais atendeu às ligações. O homem resolveu, então, ir até o serviço da nora para ver se ela estava no local, mas foi informado de que a mulher não tinha comparecido ao trabalho e que não costumava se atrasar.

Ainda segundo o BO, o homem foi, então, até a casa da vítima e, na residência, deparou-se com o portão fechado. Ele pulou o muro, arrombou a porta e encontrou a vítima deitada na cama e já, “aparentemente, sem vida”.

O homem relatou também que, juntamente com vizinhos, arrombou o portão do imóvel para facilitar a entrada do socorro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Guanabara, também na zona norte. Na unidade de saúde, a médica de plantão constatou o óbito.

Ainda no local do crime, os policiais conversaram com outra testemunha, que disse que por volta das 6h30 viu o ex-marido da vítima passando a pé pela rua, em frente à casa da mulher.

Já outra testemunha informou que por volta das 7h30 o suspeito passou em frente a uma obra em que ela trabalha, pediu um cigarro, e seguiu no sentido de uma mata que fica na mesma rua. Essa via onde esta testemunha trabalha é paralela à rua da residência da vítima.

A Polícia Científica também compareceu ao local, juntamente com a Polícia Civil. Foi colhido sangue de pequenas manchas encontradas na sala e o celular da vítima, que estava em cima da cômoda do quarto, foi apreendido para eventual perícia.

O Boletim de Ocorrência informa que foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), “sendo certo que pelas primeiras informações colhidas informalmente a vítima teria sido estrangulada”.

A Polícia Civil informou que no sistema de Registro Digital de Ocorrência (RDO) foram encontradas “diversas ocorrências envolvendo as partes, sendo o que o investigado já teria sido preso duas vezes por violência doméstica em desfavor da vítima e existiria ordem judicial de afastamento (medida protetiva)”.

O caso foi registrado na Delegacia Participativa como feminicídio consumado.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) tomou ciência do caso e solicitou que todas as pessoas relacionadas no Boletim de Ocorrência fossem encaminhadas para a oitiva formal, já que as investigações serão feitas por lá.