Reino Unido é o primeiro país no Ocidente a autorizar vacina

O governo do Reino Unido é o primeiro no Ocidente a autorizar uma vacinação contra a covid-19 e as autoridades indicam que doses fabricadas pela aliança entre a Pfizer e a alemã BioNTech poderão começar a ser distribuídas a partir da semana que vem. A medida, para técnicos da OMS, abre uma nova era e a possibilidade de uma imunização em massa.

Nesta quarta-feira, a agência reguladora britânica aprovou o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer. Hospitais e profissionais de saúde deverão ser os primeiros a se beneficiarem da imunização e Londres indica que reservou 40 milhões de doses que começarão a desembarcar das fábricas da empresa na Bélgica.

Para a próxima semana, um primeiro abastecimento de 800 mil doses será realizado. Cada pessoa terá de tomar duas doses. A meta do governo britânico é de que, até a páscoa de 2021, o país possa começar a “retornar à normalidade”, mesmo que milhões de pessoas ainda terão de esperar para serem vacinados.

No Brasil, porém, o Ministério da Saúde acenou que a vacina da Pfizer não será usada por conta das dificuldades de sua aplicação.

Na OMS, a notícia sobre a aprovação britânica foi comemorada, já que a aposta é que a vacina seja hoje a única forma de frear a expansão do vírus, que já fez quase 1,5 milhão de mortos pelo mundo. A informação foi divulgada nas redes sociais do próprio diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus.

Nem todos na Europa consideraram o gesto britânico como sendo o mais adequado. Peter Liese, eurodeputado alemão e aliado de Angela Merkel, alertou que “o mais correto” teria sido esperar uma aprovação por parte da agência reguladora europeia, o que deve ocorrer nas próximas semanas. “Considera a decisão (britânica) como sendo problemática”, disse.

No total, o Reino Unido fechou acordos com diferentes empresas para garantir um abastecimento de vacinas suficientes para duas vezes sua população.

Em Londres, as autoridades deixaram claro que, apesar do processo acelerado de aprovação a segurança não foi comprometida. “O governo aceitou hoje a recomendação da Agência Reguladora independente de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) para aprovar a vacina COVID-19 da Pfizer-BioNTech para uso”, disse Londres, em um comunicado. “A vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana”, indicou o governo

“Isto ocorre depois de meses de rigorosos testes clínicos e uma análise minuciosa dos dados por especialistas que concluíram que a vacina cumpriu seus rigorosos padrões de segurança, qualidade e eficácia”, garantiu.

Além dos profissionais de saúde, idosos em residências de repouso e pessoas clinicamente vulneráveis também devem estar entre os primeiros a serem vacinados.

A Pfizer, que desenvolveu o produto com a BioNTech, afirma que os resultados clínicos indicaram uma eficácia de 95% de sua vacina, tanto para idosos como entre os mais jovens.

O Secretário de Saúde Matt Hancock disse que o programa começaria no início da próxima semana e que os hospitais já estavam prontos para receber as doses. “É uma notícia muito boa”, completou.