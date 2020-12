Corinthians fica no 0 a 0 com o Fortaleza no Castelão

Em partida isolada, que abriu a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza e o Corinthians ficaram no 0 a 0 em partida realizada no estádio do Castelão nesta quarta-feira (2).

Com a igualdade, as duas equipes ficaram com 30 pontos, com o Leão do Pici na 9ª posição e o Timão em 10º.

O jogo

Com baixo nível técnico, a partida teve poucos lances de emoção. No segundo tempo, o Corinthians reclamou muito de um lance no qual o volante Gabriel é derrubado por Felipe dentro da área do Fortaleza. Mas o árbitro não marcou pênalti.

Também merecem destaque as expulsões de Jô, pelo Corinthians, e de Bruno Alves, pela equipe da casa, na etapa final.