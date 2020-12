FLORA RICA: Maioria da nova Câmara Municipal será formada por novos vereadores

Com o resultado da eleição ocorrida no último dia 15 de novembro, revelou que além de renovação no poder executivo de Flora Rica com novo prefeito e vice, também no legislativo haverá mudança.

Dos atuais nove vereadores da Câmara Municipal de Flora Rica, apenas quatro foram reeleitos para o próximo mandato 2021/2014. Foram eleitos os seguintes vereadores: Alan Gonçalves (PSL) com 106 votos; Fabinho (PSDB) com 98 votos; Paulo (PSDB) com 92 votos; Rosicler Camargo (PSDB) com 88 votos; Ronie Moreira (PSL) com 76 votos; Zé do Galo (PSDB) com 74 votos; Dil Brito (PSDB) com 73 votos; Jarrão (PSB) com 66 votos e Marialice Carlos (PSL) com 57 votos.

Desta forma foi reeleito apenas Alan Gonçalves, Rosicler Camargo, Zé do Galo e Dil Brito, sendo que os demais vereadores ocuparão o cargo pela primeira vez na Câmara Municipal.

Já em relação aos partidos, o PSDB terá a maior bancada no próximo mandato com cinco vereadores, o PSL terá três vereadores e o PSB terá um vereador.