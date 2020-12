FLÓRIDA: Estreante na política, Ailton Magrão é o candidato à vereador mais votado

Um novo nome na política floridense que disputou um cargo político pela primeira vez, Ailton Filet Gouvea, ou simplesmente “Ailton Magrão”, foi o candidato à vereador mais votado na eleição municipal ocorrida no dia 15 de novembro. Ele tem 41 anos de idade e é empresário, sendo muito popular na Cidade Amizade.

A reportagem do site e jornal Folha Regional esteve conversando com Ailton Magrão que afirmou que entrou no MDB a convite do prefeito Fróio este ano.

Airton Magrão destacou que gosta muito de Flórida Paulista, que através da política acredita que pode ajudar a cidade e está muito animado para assumir como vereador a partir do dia 1º de janeiro, quando ocorrerá a posse.

Também ressaltou que pretende trabalhar em conjunto com a administração municipal em busca de conquistas para a cidade e que irá trabalhar em todas as áreas, porém terá como prioridade a saúde, geração de empregos e habitação.

Finalizando, Ailton Magrão agradeceu os votos recebidos da população floridense e reafirmou a sua disposição de trabalhar em favor da população e do desenvolvimento de Flórida Paulista.