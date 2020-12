FLÓRIDA: Fundo Social arrecada brinquedos para o “Natal Solidário”

O Fundo Social de Flórida Paulista está realizando a campanha “Natal Solidário” com a arrecadação de brinquedos para serem doados para as crianças da Cidade Amizade.

Iniciada na semana passada, a ação social vai até o próximo dia 10 de dezembro onde o Fundo Social estará recebendo as doações da comunidade, empresas e demais interessados em participar.

Serão recebidos brinquedos novos e também usados que estejam em boas condições.

As entregas dos brinquedos poderão ser realizadas diretamente no Fundo Social ou comunicadas via ligação telefônica (18) 3581-9020, que uma equipe vai até o local indicado para retirar as doações.