IRAPURU: Via de Acesso recebe melhorias na sinalização

A via de acesso que liga a SP 294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros) à via rodovia Julio Budisk até o perímetro urbano de Irapuru, recebeu melhorias na sinalização de solo.

Foram refeitas as faixas que delimitam a faixa carroçável do acostamento e a linha de separação dos fluxos de veículos, inclusive com seccionamento onde é permitida a ultrapassagem.

As melhorias foram realizadas pela empresa concessionária Eixo-SP que administra a rodovia SP-294 e que inclui a via de acesso de Irapuru, com o intuito de garantir maior segurança aos motoristas e também às dezenas de pedestres que diariamente utilizam-se do local.