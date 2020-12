Fifa anuncia que Mundial de Clubes de 2021 será no Japão

A Fifa disse nesta sexta-feira (4) que a edição 2021 do Mundial de Clubes acontecerá em dezembro do próximo ano no Japão. O anúncio foi feito durante reunião por videoconferência do conselho da entidade máxima do futebol mundial.

Ao contrário do que estava planejado anteriormente, a edição 2021 da competição não contará com 24 equipes, mas com sete, seguindo o modelo da edição de 2019, que foi conquistada pelo Liverpool (Inglaterra) em final contra o Flamengo.