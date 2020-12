Ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, morre vítima de Covid-19

Morreu vítima da Covid-19, na noite desta segunda-feira (07), o ator Eduardo Galvão. Aos 58 anos, ele estava internado há mais de uma semana, na UIT dos Hospital Unimed, no Rio.

Desde a última terça-feira (01), Eduardo precisou ser intubado por causa de complicações do novo coronavírus (Sars-coV-2). O ator deu entrada no hospital com 50% dos pulmões comprometidos .

Com a repercussão da informações, vários fãs e amigos homenagearam o artista no Instagram. “RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma vítima do descaso”, postou no Twitter o ator José de Abreu.

A atriz Dadá Coelho escreveu: “Meu Deus! Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Sem chão”. Emocionado, Boninho também se despediu do amigo: “Acabo de receber a notícia que um querido amigo perdeu a luta para a Covid-19. Eduardo Galvão era uma doce e divertida pessoa. Para muitos é só uma gripe, para quem perde parceiros é uma peste grave”, escreveu o diretor.

O último trabalho de Galvão na Globo foi na novela “Bom Sucesso” (2019), interpretando o Dr. Machado. Ainda não há informações sobre local e hora do sepultamento.