CDHU e Caixa entregam 100 casas em Ouro Verde amanhã

A Secretaria de Estado da Habitação, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e a Caixa Econômica Federal entregam, nesta quarta-feira, 100 casas na cidade de Ouro Verde. O repasse das chaves e o descerramento da placa inaugural acontecem às 10 horas de forma virtual, com transmissão ao vivo diretamente da sede da pasta, no centro da capital paulista.

O Conjunto Habitacional Prefeito José Valentim Ferrari é resultado de parceria entre os governos estadual, federal e municipal. A CDHU repassou o terreno doado pela Prefeitura à Caixa Econômica Federal e realizou o sorteio das casas. A Secretaria de Estado da Habitação aportou, por meio da agência Casa Paulista, R$ 2,9 milhões nas moradias. O banco federal aplicou R$ 6,4 milhões e foi responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento total foi de R$ 9,3 milhões.

Com 48,40 m² de área total, as casas têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e estão localizadas na Rua Recife, s/nº, Centro. Todos os imóveis seguem o padrão de qualidade da CDHU com pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, laje em toda a residência, cobertura em estrutura metálica, sistema de aquecimento solar para água do chuveiro, acessibilidade e infraestrutura completa.

As moradias são destinadas às famílias que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil. Elas terão 120 meses para quitar o imóvel. O valor da menor prestação é de R$ 80 e a maior não ultrapassa R$ 270 mensais.

Investimentos na região

Na cidade de Ouro Verde, a CDHU já entregou 370 moradias, incluindo as 100 unidades habitacionais desta quarta-feira. Na Região Administrativa de Presidente Prudente, foram entregues 29.767 moradias de interesse social. Outras 1.476 estão em obras. Essas unidades em andamento representam R$ 82 milhões em investimentos pelos dois braços operacionais da Secretaria de Estado da Habitação – CDHU e Agência Casa Paulista.