FLÓRIDA: Folha Regional faz hoje o “drive thru” de entrega do Prêmio Melhores do Ano

Adaptando-se ao “novo normal” o Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) realizará na noite desta terça-feira (8), o drive thru de entrega das homenagens do Prêmio Melhores do Ano – 2020 em Flórida Paulista.

“O evento que se tornou o maior da Cidade Amizade não poderia passar em branco mesmo com a pandemia que tanto assola e causa preocupação em empresários, comerciantes, profissionais de vários setores e demais participantes, mas sim, servir como uma motivação para que possamos acreditar que com a força do trabalho podemos fazer mais, melhor e nos superarmos diante de qualquer que seja a crise”, destacou Urter Massarotte Júnior, diretor do Grupo Folha Regional.

Cerca de 50 participantes são esperados no evento drive-thru do Prêmio Melhores do Ano.

A entrega das placas condecorativas será realizada de forma aleatória, de acordo com a chegada dos homenageados. No local, a equipe de jornalismo Folha Regional vai registrar a entrega e o participante estará liberado.



CONFIRA O MAPA DO EVENTO

Cumprindo todas as normas e a legislação de combate ao Covid-19, o drive-thru será realizado a partir das 19h30 na praça da Igreja Matriz onde está sendo montada a estrutura do evento. Todos os participantes foram orientados quanto ao uso obrigatório de máscara e também será disponibilizado álcool 70% para a higienização das mãos, bem como resguardado o distanciamento pessoal.