FLÓRIDA: Secretaria de Agricultura promove palestra para pecuaristas locais

A Secretaria Municipal de Agricultura promoveu no dia 25, palestra sobre melhoramento genético do rebanho. Foram apresentadas três palestras com especialistas do setor.

O evento teve como objetivo buscar altas produtividades, IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), raças melhoradas, técnicas de manejo de pastagem e sanidade do rebanho. Realizada no Auditório Celso de Castro Scafi, a palestra reuniu grande número de produtores do município, pecuárias de corte, pecuaristas de leite, técnicos e pesquisadores.

Na ocasião, foram realizados sorteios de brindes aos participantes e dinâmica, respeitando todos os protocolos de distanciamento social em virtude do novo coronavírus. A palestra foi organizada em parceria com a SRB (Sociedade Rural Brasileira) e ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu).