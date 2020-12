Jorge e Mateus se unem ao cantor Daniel em live histórica

O cantor Daniel e a dupla Jorge & Mateus se apresentarão juntos no próximo dia 12/12 (sábado), em live intitulada de “Show de Emoções”, que acontecerá a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão simultânea pelos canais DanielOficial e jorgeemateus (/DanielOficial e /jorgeemateus), no YouTube.

A parceria entre o cantor e a dupla é inédita. O evento contará com grandes sucessos do cantor Daniel e da dupla Jorge & Mateus, ambos considerados os mais românticos do universo sertanejo.

Além dos hits já conhecidos, os artistas irão interpretar – pela primeira vez juntos, no mesmo palco – clássicos do cancioneiro sertanejo e da MPB, como Menino da Porteira e Romaria. A live “Show de Emoções” conta com o patrocínio do Grupo Gazin que, neste mês de dezembro, comemora os seus 55 anos de história.

SERVIÇO

Live de Daniel e Jorge & Mateus

Dia 12 de dezembro, às 20 horas

Canais do YouTube de Daniel (https://www.youtube.com/user/DanielOficial), e da dupla Jorge & Mateus (https://www.youtube.com/jorgeemateus).

Transmissão gratuita, ao vivo.