FLÓRIDA: Tribunal de Contas emite parecer favorável às contas da Câmara de 2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), pelo voto do auditor substituto de conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis (relator) e dos conselheiros Renato Martins Costa (presidente) e Dimas Ramalho, da 2ª Câmara, em sessão de 6 de outubro de 2020, decidiu julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Flórida Paulista, relativas ao exercício de 2019.

Foi analisada a prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara Municipal relativa a 2019, sendo o primeiro ano da gestão do presidente Thiago Venceslau Rodrigues (Tripinha) tendo como advogada Mayla Furlaneti Oliveira, onde foi contatado pelo TCE-SP o cumprimento dos limites legais e constitucionais.

Em conversa com a reportagem, o presidente da Câmara, Tripinha ressaltou que a aprovação das contas mostra que o trabalho está sendo realizado com responsabilidade e agradeceu os funcionários da Câmara Municipal e os vereadores.