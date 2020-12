Motorista embriagado causa acidente em rodovia

A Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Tupã, registrou na manhã desta terça-feira(08), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima e embriaguez ao volante, na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, trecho pertencente ao município de Rinópolis.

Informações colhidas pela reportagem, dão conta de que um veículo Volkswagen New Beetle, com placas de Ponte Nova/ MG, seguia na mesma direção do veículo Santana, com placas de Limeira-SP, quando no KM 362, por motivos a serem apurados o New Beetle, tentou a ultrapassagem e perdeu o controle de direção, chocando-se contra a defensa metálica existente na rodovia e em seguida bateu no Santana.

O condutor do Santana não se feriu, já o motorista do New Beetle foi socorrido para a Santa Casa de Rinópolis com ferimentos leves. Foi realizado o teste do etilômetro no mesmo, que apontou 0,24 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Diante dos fatos, foram tomadas as medidas administrativas.