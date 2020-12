FLORA RICA: Prefeito eleito Gica reafirma projetos para o desenvolvimento econômico

Gilberto Sanches Gomes, “Gica”, do PTB, foi eleito prefeito de Flora Rica para os próximos quatro anos, tendo como vice-prefeito eleita Josi, do PSB. Gica tem 59 anos, é viúvo, tem superior completo e a vice Josi, é casada e tem 39 anos.

Durante a campanha política, Gica e Josi apresentaram o programa de Governo para implementar durante a gestão, e eles reafirmam o compromisso assumido junto a população.

No plano de Governo, na parte de desenvolvimento econômico em Flora Rica, Gica e Josi, pretendem incentivar e desenvolver o comércio local, bem como propor e desenvolver parcerias com empresas públicas e privadas, através de palestras e de cursos profissionalizantes para a população em geral.

Também pretende incentivar e fortalecer a Associação de Agricultores do município; continuar o convênio com o Programa Frente de Trabalho; criar políticas para incentivar os pequenos produtores da agricultura familiar; buscar parceria com empresas da região a fim de subsidiar a mão de obra florarriquense; e também através do Programa Banco do Povo reforçar a estrutura do comércio local.