FLÓRIDA: Via de acesso do cemitério recebe sinalização

A via de acesso do cemitério, que se inicia no final da avenida José Fróio, próximo do Posto Cardoso e vai até o viaduto sobre a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), passando pelo Cemitério Municipal em Flórida Paulista, recebeu a restauração de sua sinalização viária.

Os serviços foram realizados por uma empresa contratada pela concessionária da rodovia SP-294, com o uso de equipamentos que garantiram sua rápida execução e qualidade.

Foram refeitas as faixas de divisão de pistas e fluxos opostos, faixas limitadoras (que separam a faixa de rolamento do acostamento), linhas de continuidade e bordo.

Os serviços garantem maior segurança aos motoristas e pedestres que diariamente se utilizam do local para acessarem o cemitério e velório municipal, conjunto habitacional Morada do Sol e Popular Nova, Residencial Hosoume e até mesmo na prática de caminhadas que são realizadas diariamente por pedestres às margens daquela via.