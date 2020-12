Convênio entre Estado e o Hospital do Câncer de Prudente será prorrogado, afirma Bragato

O deputado Mauro Bragato acaba de informar que o convênio entre o Hospital do Câncer de Presidente Prudente e o Governo do Estado de São Paulo será prorrogado até 31 de março de 2021. A informação foi confirmada na noite de quinta-feira, 10/12, pelo secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Com a prorrogação, a instituição receberá cerca de R$ 6 milhões (R$ 2 milhões por mês) para ampliar sua capacidade de atendimento de pacientes oncológicos e aqueles que não estejam em tratamento contra a Covd-19, auxiliando a instituição a oferecer um serviço de qualidade à população do Pontal do Paranapanema.

De acordo com o deputado, o objetivo da prorrogação é atender os pacientes que não estejam realizando tratamento contra a Covid-19 em outros hospitais, liberando os leitos para combater a pandemia na região. “A região de Presidente Prudente está passando por um momento crítico da pandemia, com uma grande ocupação dos leitos dos hospitais. Com a ampliação do HRCPP, poderemos ofertar novos leitos para tratar pacientes com Covid-19″, disse.

Bragato já vinha trabalhando para auxiliar a região no combate ao coronavírus. Em junho, o parlamentar articulou junto ao Governo do Estado a destinação de dez respiradores para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Com isso, pacientes que estavam tratando da Covid-19 no HRCPP poderiam ser transferidos à Santa Casa, abrindo novos leitos para pacientes em tratamento oncológicos da região.