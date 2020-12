Dracena decide final da Liga Paulista de Futsal, nesta sexta-feira

A final inédita e em partida única promete. Nesta sexta-feira (11), às 22h, com transmissão do Band Sports, Dracena e Pulo Futsal, de Campinas, decidem o título da Liga Paulista de Futsal 2020, no Ginásio Gigantão, em Araraquara. E, pelos lados do Dracena, não poder jogar em casa ao menos um jogo, como ocorre em decisões realizadas em ida e volta, é um dos três fatores lamentados. Os outros dois são os desfalques e o desgaste acumulado na temporada. Mas o time do Oeste Paulista também teve pontos positivos para destacar no decorrer da preparação.