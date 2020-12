FLÓRIDA: Concurso “Somos Todos Natal” vai premiar casas e comércios enfeitados

Após o sucesso da primeira edição realizada em 2019, o Concurso “Somos Todos Natal”, promovido em uma parceria da Prefeitura Municipal, Fundo Social e Associação Comercial e Industrial, será realizado também neste ano.

Para participar da ação natalina, basta enfeitar sua casa ou empresa e encaminhar o endereço ou nome do proprietário para a Prefeitura através do e-mail: ouvidoria.florida@gmail.com e também através do telefone (18) 3581-9020.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de dezembro. De acordo com a organização, serão premiados cinco moradores e cinco empresas do comércio floridense.

Mais informações podem ser obtidas junto à Prefeitura de Flórida Paulista, Fundo Social e Associação Comercial.