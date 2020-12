FLÓRIDA: Covid-19 volta a apresentar novos casos suspeitos e cenário preocupa Saúde

Após várias semanas sem o registro ou alarme de casos da Covid-19 em Flórida Paulista, o município que até então vivia uma situação tranquila em relação às demais cidades vizinhas voltou a ter pacientes suspeitos notificados, o que acende o alarme e preocupa as autoridades de Saúde.

Segundo o último boletim divulgado na manhã de hoje (11) e que também consta nos sistemas E-SUS, VE e SIVEP GRIPE, Flórida Paulista chegou à marca das 693 notificações, sendo que destas 75 tiveram diagnóstico positivo, 607 negativos e 67 pacientes estão recuperados.

Ainda existem 11 pacientes suspeitos da doença e que aguardam resultado. Nesta sexta-feira (11), o número de pessoas em tratamento, ou seja, o número de casos ativos da doença era de 5 pessoas.

Flórida Paulista registra ainda um óbito causado pela Covid-19.



PREOCUPAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica estão reforçando as ações com a orientação, fiscalização e prevenção da doença em todas as áreas no município.

É importante salientar a importância do uso de máscara, higienização com álcool em gel, distanciamento social e de se evitar aglomerações, festas e eventos, principalmente com a chegada do fim de ano.

Caso o paciente apresente algum sintoma relacionado à doença, deve entrar em contato com a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para receber atendimento especializado.