Dracena é campeão da Liga Paulista de Futsal 2020

O Pulo chegou a ficar com uma mão na taça. Abriu 3 a 1 quando faltavam pouco mais de 10 minutos para o fim do tempo normal. Até lá, o roteiro foi o seguinte: Gafanha inaugurou o placar. A 16:59 do intervalo, o experiente pivô recebeu lançamento com a mão do goleiro Bruno Donha, girou sobre a marcação de Paulo Victor e o marcou para o Pulo. A bola passou por baixo da perna direita do goleiro Pedrinho antes de entrar.