Em ação na Justiça, Ministério Público tenta anular multas decorrentes de radares instalados na SP-294

A situação, segundo o Ministério Público, poderia configurar desvio de finalidade, pois a arrecadação do Estado ultrapassaria a cifra de R$ 3 milhões em apenas 17 dias de operação dos radares, “o que se distancia do intuito da fiscalização – pedagógico e sancionatório, à luz da segurança viária”.

No mérito, a ação requer que o pedido liminar seja tornado definitivo, e que o DER e o Detran sejam condenados ao pagamento de reparação pelos danos morais difusos no valor de R$ 401,93 por cada multa irregular aplicada no período.

A Promotoria visa ainda à nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do procedimento que autorizou o início da operação dos radares.

“O órgão não é responsável pela operação de radares nas rodovias do Estado. A função do Detran-SP é promover educação para o trânsito, coordenar, executar e controlar ações relacionadas à habilitação de condutores, documentação e serviços para veículos”, explicou o Detran.

Também em nota nesta sexta-feira (11), o DER esclareceu que todas as questões serão respondidas ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

“O Departamento lembra que o funcionamento do equipamento, homologado, divulgado no Diário Oficial do Estado e publicado no site do DER, atende todos os requisitos técnicos e legais, bem como: estudo técnico, sinalização, parâmetros de imagem, entre outros”, pontuou.