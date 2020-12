Mãe e filho morrem em acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um carro seguia sentido Santa Fé do Sul a Jales, quando bateu na traseira de outro carro.

O motorista do carro que bateu na traseira saiu ileso, mas o motorista do outro veículo, Valdir do Carmo, de 58 anos, e a mãe dele, Mercedes Corrêa do Carmo, de 85 anos, morreram no local.