Morre a mãe do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto

A mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, Zenaide Táparo, de 71 anos, morreu na manhã deste domingo (13) no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ela tinha sido internada neste sábado (12) depois de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla.