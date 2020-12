Mulher é morta pelo ex-marido na frente do filho de quatro anos

A jovem Bruna Giovana da Silva, de 24 anos, foi assassinada a facadas na frente do filho, de apenas quatro anos, no último sábado (12) em Bauru (distante 110 quilômetros de Marília).

O autor do crime é o ex-marido Luiz Antônio de Araújo Félix, de 26 anos. Bruna tinha uma medida protetiva contra ele, que foi preso neste domingo (13).

O crime aconteceu em frente ao condomínio de apartamentos onde Bruna morava no Jardim Ouro Verde.

Câmeras de segurança flagraram o assassinato. Luiz foi localizado na manhã de ontem após denúncias.

Ele estava em um carro encontrado na estrada do bairro Val de Palmas, próximo ao distrito de Tibiriçá.

A faca utilizada no crime foi encontrada no tapete do veículo, ainda com resquícios de sangue. O material foi encaminhado para perícia.

Luiz acabou preso em flagrante e indiciado por feminicídio. A polícia encaminhou para a Justiça o pedido de prisão preventiva do autor.

Ele confessou o crime e disse que esfaqueou Bruna após uma discussão por causa da pensão do filho. A criança está sob os cuidados dos avós.

A vítima já havia procurado a polícia e registrado dois boletins de ocorrência por violência doméstica, obtendo a medida protetiva contra Luiz.

Bruna foi enterrada na tarde de domingo no cemitério Jardim do Ypê em Bauru.