Quase 20 pessoas têm suspeita de Covid-19 em Flórida Paulista

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista divulgou nesta segunda-feira (14) o seu boletim atualizando os dados da Covid-19 no município.

Segundo a pasta, 19 pessoas estão aguardando resultados e são suspeitas de portarem o vírus. Na ultima sexta-feira (11), era 11 o número de pessoas à espera de exames.

O município registra até o momento 706 notificações, sendo que 612 tiveram resultado negativo e 75 positivo. Nenhuma pessoa está hospitalizada ou apresenta quadro grave da doença.

A secretaria divulgou também que 72 pessoas estão recuperadas, duas estão em tratamento e uma infelizmente faleceu no dia 4 de julho deste ano.

Os resultados dos exames devem ser emitidos nos próximos dias e enquanto isso, os pacientes seguem sob observação da Vigilância Epidemiológica, equipes de saúde das unidades básicas e a Secretaria de Saúde.

PREOCUPAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica estão reforçando as ações com a orientação, fiscalização e prevenção da doença em todas as áreas no município.

É importante salientar a importância do uso de máscara, higienização com álcool em gel, distanciamento social e de se evitar aglomerações, festas e eventos, principalmente com a chegada do fim de ano.

Caso o paciente apresente algum sintoma relacionado à doença, deve entrar em contato com a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para receber atendimento especializado.