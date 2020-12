Deputado Bragato articula reunião com secretário estadual da Saúde para debater ações para auxiliar o HRCPP

O deputado Mauro Bragato articulou uma reunião entre o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho e representantes do HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente), para debater ações para melhorar o serviço da saúde na região e buscar recursos para a instituição. O encontro foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 15/12.

Na oportunidade, o deputado agradeceu o empenho do governo do Estado na renovação do convênio com o HRCPP. O acordo, que repassou R$ 6 milhões para a instituição ampliar a capacidade de atendimento de pacientes oncológicos e aqueles que não estejam em tratamento contra a Covd-19, que encerraria ao final de dezembro foi prorrogado até 31 de março de 2021. Com isso, o Estado repassará mais R$ 6 milhões (R$ 2 milhões por mês), com o objetivo de ampliar o atendimento aos pacientes oncológicos que estejam em tratamento em outros hospitais, liberando vagas em outros hospitais para combater a pandemia na região.

“A região de Presidente Prudente está passando por um momento crítico da pandemia, com uma grande ocupação dos leitos dos hospitais. Com a ampliação do HRCPP, poderemos ofertar novos leitos para tratar pacientes com Covid-19″, disse Bragato.

O presidente do HRCPP, Francelino de Souza Magalhães, agradeceu o empenho do Estado para auxiliar a instituição no custeio de suas atividades. “O hospital é uma entidade filantrópica, e que presta atendimento gratuito à população. Por isso, precisamos do apoio do Estado para custear esse atendimento, que é referência para a região de Presidente Prudente. Quero agradecer o deputado Bragato, que sempre esteve ao nosso lado e ao secretário por entender a nossa realidade e prorrogar essa parceria”, enfatizou.

O titular da pasta reconheceu o importante trabalho que o HRCPP realiza para promover a qualidade de vida da população. “As instituições filantrópicas, os hospitais regionais e são fundamentais para a saúde da população. E nós temos que oferecer meios, seja através de recursos, ou parcerias para garantir a qualidade do atendimento”, destacou Gorinchteyn.

De acordo com os números do HRCPP, de janeiro a novembro de 2020, a instituição realizou mais de 53 mil atendimentos, entre cirurgias, internações, oncologia e CDI.