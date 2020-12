Mulher diz que teve carro incendiado na rua por ex do namorado

O incêndio ocorreu por volta das 2h30, em frente a um prédio na Avenida Caramuru, na zona Oeste. A vítima, que prefere não ser identificada, diz que a suspeita tem desavenças com ela por causa do relacionamento.

“Ela já tinha me ameaçado, já tinha me seguido, mas não imaginei que chegaria tão longe assim. Ela foi no meu serviço já. Ela encanou comigo e começou a me ligar. Não é só comigo. Qualquer pessoa que ela cisma, ela vai atrás”, diz.

A mulher conta que estava no apartamento de seu companheiro quando começou a escutar barulho vindo da rua. Ao sair à janela, foi pega de surpresa ao ver o carro em chamas em frente ao ponto de ônibus onde estava estacionado. “Só fiquei sabendo porque escutei o estouro. Começou estourar, aí pensei que fosse tiro, fui na janela e vi que era meu carro pegando fogo. Foi desespero. É difícil, né?”