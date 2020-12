Ibope/CNI: Avaliação positiva do governo Bolsonaro cai de 40% para 35%

Pesquisa Ibope/CNI divulgada nesta quarta-feira (16/12) revela que a parcela da população que considera o governo do presidente Jair Bolsonaro como sendo bom ou ótimo, caiu de 40% em setembro, para 35%. O percentual, contudo, ainda é maior do que o registrado em dezembro do ano passado.

“As principais razões por trás dessa queda de popularidade se encontram no aumento da inflação e nas políticas e ações relacionadas ao combate à covid-19”, afirma Renato Fonseca, gerente-executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa revela que 44% dos entrevistados confiam no presidente, 35% têm perspectivas boas para o restante do governo e 30%, expectativa regular. A popularidade do presidente é maior entre os residentes das cidades pequenas e da Região Sul. Em contrapartida, é menor entre os jovens, sobretudo entre 16 e 24 anos; e também com moradores de cidades maiores. As áreas mais bem avaliadas do atual governo são: Segurança pública (44%), Combate à fome e à pobreza (44%) e Educação (42%). Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro