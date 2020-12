LUCÉLIA: Sabesp inicia obras de implantação de coleta e tratamento de esgoto no Salto Botelho

Uma placa de obra instalada no Salto Botelho, em Lucélia, informa o início das obras no local, de implantação do sistema de esgoto sanitário com a execução de rede de esgotos, ligações de esgoto, estação de tratamento de esgoto e emissário final.

A obra a ser executada pela Sabesp tem investimento informado de R$ 633 mil. Segundo informações obtidas no site da empresa, o contrato para a execução da obra foi assinado no dia 3 de novembro último. A placa no local informa o início da obra no dia 4.

O prazo de execução previsto é de 360 dias (praticamente um ano). Para execução da obra, foi contratada, mediante licitação pública, a empresa Amaralina Construções e Empreendimentos Ltda.

A implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no Salto Botelho é uma antiga reivindicação dos proprietários de imóveis, no local, em especial do loteamento Recreio das Flores. O benefício também vai atingir a área do clube (atualmente desativado).

Todos imóveis do local terão ligações de esgoto para a coleta e tratamento dos resíduos. Até então, os esgotos sanitários são depositados em fossas sépticas construídas individualmente por cada proprietário.

A obra de implantação do sistema de esgoto sanitário do Salto Botelho foi incluída no plano de investimentos incluso que faz parte do Contrato de Programa 271/14, assinado em 24 de março na administração do prefeito à época, Osvaldo Saldanha.

As tratativas foram iniciadas em janeiro de 2013, após a paralisação nas negociações entre o Município e a Sabesp.

A execução das obras, agora, tem o empenho do gerente local da Sabesp, Djalmas Fiorini.