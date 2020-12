PANORAMA: TSE concede liminar e permite diplomação de prefeito eleito

No dia 15 de novembro, Outi recebeu 43,91% dos votos. Foram 3.382 votos no total, mas a candidatura dele estava classificada como “sub judice”.

Ele ingressou com recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), que deu parecer negativo. Contudo, a defesa de Outi entrou com outro recurso no TSE.