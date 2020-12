FLÓRIDA: Polícia Militar prende procurado pela Justiça

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu na tarde desta quarta-feira (16), um procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo informou a corporação, o cumprimento do mandado de prisão pelo crime de lesão corporal grave com motivo torpe, fútil e que gera risco à vida, que foi expedido pela Justiça, aconteceu por volta das 16h15, quando a equipe em serviço realizava patrulhamento e no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Leonor Spanghero, deparou-se com o indivíduo.

Ele foi abordado e foi dada a ciência do mandado de prisão sendo conduzido para a Delegacia de Polícia onde permaneceu a disposição da Justiça.