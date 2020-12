FLÓRIDA: Vereadores eleitos participam da última sessão do ano na Câmara

A última sessão ordinária legislativa do ano de 2020 realizada pela Câmara Municipal de Flórida Paulista, na segunda-feira (7), foi marcada pela presença de cinco dos nove vereadores eleitos para o mandato 2020/2024.

A iniciativa da participação dos novos vereadores na sessão foi do presidente Thiago Venceslau Rodrigues, visando proporcionar maior conhecimento e ainda abrir as portas da Câmara para os futuros vereadores que iniciarão seus trabalhos no próximo dia 1º de janeiro.

Na ocasião, os edis José Ricardo David de Oliveira (PV), João Batista Freschi “João Catenga” (PSDB), Roselino Alves de Souza “Gato do Ovo” (PTB), Tiago Ribeiro de Souza (PSDB) e Rafael Gonçalves dos Santos (PV) foram recepcionados pelo presidente Thiago Venceslau Rodrigues e puderam acompanhar a realização da sessão, bem como receber orientações da diretoria administrativa da Casa de Leis sobre os ritos de sua realização.

Também estavam presentes os vereadores reeleitos José Donizeti Guerlandi “Zé do Ico” (MDB) e Priscila Lima dos Santos Palomares (PTB).

Os participantes também puderam tirar dúvidas com a assessoria jurídica e afinaram detalhes para o curso de capacitação para novos vereadores que será oferecido aos mesmos.

Em conversa com a reportagem, os vereadores eleitos e reeleitos ressaltaram que estão bastante otimistas para o trabalho e mais uma vez se colocaram à disposição da população.