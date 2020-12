Governo de SP permitirá escolas abertas até na fase vermelha da pandemia

O governo de São Paulo anunciou hoje uma mudança nos critérios para abertura de escolas em meio à pandemia do coronavírus. O estado passará a permitir que escolas públicas e particulares recebam alunos até mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo, que corresponde aos piores índices da pandemia. Hoje, todas as regiões do estado estão na fase amarela.

As escolas estaduais de São Paulo devem iniciar o ano letivo em 1º de fevereiro de 2021. Na capital paulista, as escolas municipais devem retomar as atividades no dia 4 de fevereiro do ano que vem.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva de imprensa realizada pelo governador João Doria (PSDB) no começo da tarde. Atualmente, o estado permite a reabertura das escolas apenas na fase amarela, com até 35% dos alunos.

Agora, será permitido que o mesmo percentual de estudantes retorne presencialmente para as escolas na fase vermelha. Também será permitido o retorno de 70% dos alunos na fase amarela e de 100% dos estudantes na fase verde.

“O retorno será regionalizado, conforme critérios de segurança imposto pelo Centro de Contingência. A decisão é embasada em experiências internacionais e nacionais, e tem por objetivo garantir segurança de alunos e funcionários da rede pública e privada do estado, além do desenvolvimento cognitivo e sócio emocional de milhões de crianças e adolescentes”, declarou Doria.

Vacina

Segundo o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, a medida foi discutida junto ao Centro de Contingência do Coronavírus e também com diferentes pediatras, infectologistas e epidemiologistas. Para o secretário, não é possível vincular a vacinação contra a covid-19 com a volta às aulas.