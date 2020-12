Osvaldo Cruz ganha luminárias de LED em 239 pontos

A Energisa Sul-Sudeste informa que investiu na melhoria da iluminação pública da cidade de Osvaldo Cruz. A empresa finalizou a substituição da tecnologia atual das luminárias, com lâmpadas a vapor de sódio, por luminárias com tecnologia LED em 239 pontos. A iniciativa é realizada por meio do PEE (Projeto de Eficiência Energética), aprovada e regulamentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que tem o objetivo de proporcionar a redução na demanda por energia, evitando desperdício e contribuindo para uma economia no valor da conta de luz da cidade.

“Mesmo em um cenário complexo ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, demos sequência na execução de diversas iniciativas importantes, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança. Neste projeto, executado na cidade de Osvaldo Cruz, a Energisa Sul-Sudeste investiu mais de R$ 195 mil. Os benefícios para o município são muitos, como a redução de demanda e consumo de energia elétrica, além da melhoria da iluminação e maior segurança à população. E mais, o LED possui um ciclo de vida bem maior em relação aos sistemas convencionais, o que contribui para que a Prefeitura administre melhor os recursos de iluminação pública”, destaca o coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira.

A substituição foi realizada em pontos das avenidas Brasil, Pedro Ciciliati e Estados Unidos. Com a troca das luminárias, o município poderá economizar cerca de 293,05 MWh/ano (megawatt-hora/ ano), o que equivale ao consumo mensal de 122 residências com uso médio de 200 kWh por mês (quilowatts-hora/mês).