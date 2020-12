Após dizer que ‘se deitaria’ com proprietária de bar, homem é esfaqueado por companheiro da mulher e morre

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu depois que a vítima, que estava em um bar, se desentendeu com o companheiro da proprietária do estabelecimento. Conforme o boletim, os dois se desentenderam e a vítima foi atingida pelo companheiro da mulher com um golpe de faca na região abdominal. Após o ferimento, a vítima chegou a ser socorrida por um amigo e levada à UPA, mas não resistiu e morreu.