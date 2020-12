FLÓRIDA: Prefeitura reforça ações da coleta seletiva

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está reforçando as ações e intensificando os trabalhos da coleta seletiva de lixo reciclável no município.

A medida foi tomada como forma de conscientização da população para a correta separação do lixo reciclável que é recolhido pelas equipes que trabalham no barracão de processamento dos resíduos diariamente, visando garantir a destinação correta destes materiais, colaborando assim com o meio ambiente, além de gerar emprego e renda para várias famílias floridenses.

A coleta do lixo reciclável é realizada todas as terças e quintas-feiras por uma equipe, quando também são distribuídos para a população gratuitamente os “sacos verdes” que devem ser utilizados somente para o descarte ou destinação deste tipo de material.

Um caminhão percorre a cidade, faz a coleta e após, encaminha todo o material para a central de triagem instalada pela Prefeitura às margens da vicinal Kiichiro Hatori. Para dúvidas e sugestões sobre a coleta seletiva de lixo reciclável, a Prefeitura disponibiliza ainda o telefone (18) 3581-9020 ou o e-mail: ouvodoria.florida@gmail.com.