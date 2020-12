Operação da Polícia Civil prende dez pessoas

Ficou também constatado que outros dois acusados atuariam na facção como “apoio do livro do interior”, sendo responsáveis pelos cadastros de membros da facção (batismo, exclusão, retorno, transferência de região e registros de sentenças de tribunais de crime e de devedores).

Outros três atuariam como “disciplinas”, auxiliando na realização de “tribunais do crime” e na solução de conflitos entre criminosos. Já uma investigada seria o elo entre membros da facção presos e os que estão em liberdade.

Ficou também constatado que as lideranças da organização, com apoio de demais membros, realizavam julgamentos conhecidos como “tribunais do crime” contra pessoas que viessem a violar as regras impostas pelo crime organizando.