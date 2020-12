Homem esfaqueia duas pessoas, rouba carro e foge, mas acaba preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar atendeu por volta faz 10h57 deste sábado (19), uma ocorrência de roubo e lesão corporal em Flórida Paulista.

Segundo informou a PM, um homem de 29 anos teria invadido uma residência na cidade em posse de facas, onde teria desferido golpes em duas pessoas e em seguida fugiu do local levando um veículo Ômega pertencente à uma das vítimas.

As vítimas foram socorridas por populares e levadas para atendimento na Santa Casa de Flórida Paulista com lesões causadas pelo uso de violência com faca que lhes atingiu os braços.

Cientes de que o indivíduo teria tomado como rumo a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), os policiais militares efetuaram o rápido patrulhamento pela via e o localizaram nas imediações do trevo do Distrito de Atlântida.

O acusado recebeu voz de parada e obedeceu, porém, desceu do carro com uma faca na mão e insistia em não largar a arma. Após certo tempo, ele dispensou o objeto e retornou em direção ao carro novamente, resistindo à abordagem e as ordens dos policiais que utilizaram de técnicas adequadas para contê-lo.

Na vistoria do veículo, no assoalho do motorista, foram localizadas mais duas facas, que segundo informou a PM, poderiam ter sido novamente usadas pelo autor.

Ele foi conduzido para o Plantão Policial em Adamantina onde foi apresentada a ocorrência. O delegado plantonista deliberou por mantê-lo preso e à disposição da Justiça.

O carro recuperado pelos policiais militares foi devolvido para a vítima.

Atuaram nesta ocorrência a Polícia Militar de Flórida Paulista e as equipes de Pacaembu, Adamantina e o Comando da 2ª Companhia de Adamantina.

“Graças ao empenho e dedicação dos policiais militares, a ordem foi reestabelecida e o autor detido e preso em flagrante, devolvendo assim a tranquilidade da população”, destacou o Sargento PM D’Aquino em conversa com a reportagem.