URGENTE: Acidente entre bitrem e ônibus em rodovia da região

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina desloca-se neste momento para o atendimento de uma ocorrência de acidente entre um ônibus e um bitrem.

Segundo as primeiras informações, cedidas pela Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no km 384 da Rodovia Assis Châteaubriant (SP-425) em Parapuã.

Ainda segundo informaram os policiais rodoviários, as primeiras informações são de que os veículos teriam colidido frontalmente e que no acidente estariam envolvidas várias vítimas, porém, sem detalhar o estado das mesmas, já que as viaturas encontram-se em deslocamento para atendimento.

Também recebemos a informação de que viaturas da concessionária que administra a região, equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias estão sendo deslocadas neste momento. Uma foto enviada por internauta retrata a situação no local neste momento.

A reportagem do portal ifolharegional.com.br e jornal Folha Regional seguem acompanhando a ocorrência com atualização desta reportagem a qualquer momento.