DRACENA: Obras do prédio que abrigará a fase de internato do curso de Medicina estão em andamento

A Prefeitura de Dracena iniciou a construção do prédio que abrigará a estrutura para a fase de internato do curso de Medicina da Unifadra/FUNDEC, o CEAMI – Centro de Estudos Acadêmicos de Medicina para o Internato.

O prédio está sendo construído na Rua Ipiranga, local onde existia o estacionamento da extinta Empresa Municipal de Saúde, próximo à Santa Casa. Com aproximadamente 435 metros quadrados, contará com auditório para 100 pessoas, biblioteca, salas para estudos de casos, dormitórios e copa.





O diretor executivo da Fundec Edson Hissatomi Kai destacou que a construção desse prédio trata-se de um projeto inédito que oferecerá todas as condições de conforto e funcionalidade para o desenvolvimento prático adequado dos estudantes em uma das fases mais importantes da Medicina, que é o internato em hospitais.



A coordenadora do curso de Medicina da Unifadra Profa. Dra. Marilda Morgado de Abreu ressaltou a importância de um local como este para o encontro diário de professores e alunos, a fim de discutirem os casos dos pacientes atendidos no hospital ou na atenção básica. “Além disso, a existência de um auditório amplo oferecerá condições para a realização de eventos científicos maiores, o que contribuirá para o aprimoramento do aprendizado. E a disponibilização de dormitórios destinados ao descanso contribuirá para um melhor desempenho dos estudantes durante os seus plantões. Assim, este espaço oferecerá as condições necessárias para o bom desenvolvimento do internato”, comentou a coordenadora.





O diretor acadêmico da Unifadra Prof. Dr. Enio Garbelini destacou que esta construção será muito importante, pois nossos alunos terão um lugar confortável e estruturado, que servirá de apoio durante o período do internato.



O valor da obra gira em torno de R$ 630 mil reais e está sendo custeado por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Reinaldo Alguz e do então deputado federal à época Evandro Gussi, juntamente com o apoio do atual deputado federal Enrico Misasi.





“A prefeitura construirá este espaço importantíssimo para a formação dos alunos do curso de Medicina. Todos ganham com este projeto. É mais um esforço da nossa administração para a melhoria da qualidade da saúde de Dracena, utilizando do curso de Medicina da Unifadra em apoio à Santa Casa de Dracena”, declarou Juliano Bertolini, prefeito de Dracena.