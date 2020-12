JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito apresenta equipe de diretores da nova gestão

O prefeito eleito Osmar Pinatto e o vice Rael da Saúde anunciaram os nomes dos diretores para o trabalho na administração municipal a partir de janeiro.

– Fazenda, Compras, Almoxarifado e Recursos Humanos: Anidelci Luques Picinini.

– Agronegócio, Indústria e Comércio: Josemar de Souza.

– Obras e Serviços Urbanos e Rurais: Éder Júnior de Souza.

– Administrativo, Gestão de Projetos, Esporte e Lazer: Rinaldo Picinini.

– Saúde: vice-prefeito eleito Rael da Saúde.

– Planejamento, Licitação e Gestão de Convênios: Luís Gustavo Junqueira de Souza.

– Jurídico, Habitação e Trânsito: Cláudia Iwaki.

– Educação, Cultura e Turismo: José Henrique Rossi.

– Assistência e Desenvolvimento Social: Elâyne Aparecida Moreira Val.

Conforme Osmar Pinatto, a definição dos diretores ocorreu pelo perfil técnico em suas pastas, comprometimento com o município e após ouvir a comunidade.

“Agradecemos por terem aceito nosso convite desafiador para o mandato; juntos representaremos a população com respeito e seriedade com as prioridades em todos os setores e vamos promover o melhor para todos”, afirmou.

Osmar também salientou a integração entre os diretores para um objetivo comum que é o desenvolvimento do município e bem-estar da população.