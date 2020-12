Pelé homenageia Messi por igualar recorde de gols em mesmo clube

Pelé homenageou Lionel Messi por igualar seu recorde de gols por um único clube em jogos oficiais, após o atacante argentino marcar pela 643ª vez com a camisa do Barcelona no empate por 2 a 2, neste sábado (19), com o Valencia.

Messi, de 33 anos, chegou ao gol histórico com um peixinho, pouco antes do intervalo, imediatamente depois de o goleiro do Valencia, Jaume Doménech, defender uma cobrança de pênalti do próprio argentino.