Polícia Civil aprende droga e conduz usuário para a Delegacia

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), nesta segunda-feira (21), apreendeu um pequeno tablete de maconha e vários acessórios típicos para a confecção e consumo de cigarros do entorpecente. Um homem, de 25 anos, assumiu a propriedade do material apreendido, alegando que há tempo faz uso regular da droga.

Durante ação investigativa, no sentido de apurar a verificação de possível ponto de tráfico, agentes das Especializadas estiveram numa residência no Jardim Vera Cruz, em Dracena. E em contato, com a proprietária do imóvel que se apresentou como genitora do investigado, concedeu a autorização para o ingresso dos policias civis na residência.

A genitora do homem averiguado, ainda teria confirmado que seu filho é realmente usuário de maconha, ato seguinte, ela conduziu os agentes até o quarto do filho. Sendo que numa gaveta do criado mudo, ao lado da cama, os policiais encontraram um pequeno tablete de maconha, embalada em plástico filme, e também vários petrechos para confecção e consumo de cigarros do entorpecente.

O homem não estava na residência, no momento do encontro da droga, mas sua genitora fez uma ligação telefônica e ele compareceu ao local, ratificando que aquele material ali encontrado era de sua propriedade, e que seria depende químico, e que fazia uso regular daquele entorpecente.

Diante do exposto, o material entorpecente foi apreendido. E por tratar-se de crime de posse de droga para uso, o homem foi ouvido e liberado, assinando um termo de compromisso para que atenda a todos os procedimentos judiciais subsequentes.