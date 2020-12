Trem turístico liga cidades do interior paulista

As cidades de Itu e Salto, no interior paulista, passaram a ser ligadas nesse sábado (19) por um trem turístico. O trajeto do Trem Republicano, em referência à Convenção Republicana, ocorrida em Itu em 1873, terá aproximadamente sete quilômetros e será feito em cerca de 40 minutos. A viagem inaugural foi feita ontem (19).

“O Trem Republicano será um marco na história do turismo das duas cidades e de toda a região. Com a sua chegada, acreditamos que Itu entre na prateleira de produtos das grandes operadoras nacionais. Isso deverá aumentar muito o fluxo de visitantes na cidade”, disse o secretário municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, Vinícius Salton.

O trem será puxado por uma locomotiva a diesel, a número três da Companhia Mogiana, de 1952, e terá três vagões: o convencional, o turístico (com acessibilidade) e uma boutique (onde pets poderão ser transportados). As primeiras viagens abertas ao público ocorrerão até o fim do ano, e as passagens poderão ser adquiridas nas estações.

A linha será operada pela concessionária Serra Verde Express, a mesma que opera o trem turístico que faz a ligação entre Curitiba e o litoral paranaense. Informações sobre passagens podem ser obtidas em https://www.tremrepublicano.com.br .