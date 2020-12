Brasileiro: Corinthians supera Goiás de virada

O Corinthians derrotou o Goiás por 2 a 1, nesta segunda-feira (21) na Neo Química Arena, na partida que encerrou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o quarto triunfo consecutivo do Timão na competição, que agora chega aos 36 pontos na nona posição. Já o Esmeraldino continua amargando a lanterna da competição com 20 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o Goiás conseguiu sair na frente graças a gol de Fernandão aos 3 minutos. Douglas Baggio lança para Fernandão, que bate de primeira, com a perna esquerda, para fazer um belo gol.

Porém, aos 13 minutos o Corinthians conseguiu empatar, quando Cazares toca em profundidade, no meio da defesa adversária, para Gustavo Mosquito chutar na saída do goleiro Tadeu.

A virada veio em uma nova boa jogada de Cazares, que rouba a bola na defesa do Goiás. O equatoriano então toca para Jô, que chuta cruzado para superar Tadeu. A partida permaneceu aberta, mas nenhum dos dois ataques conseguiu superar a defesa adversária.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Goiás recebe o Sport no sábado (26) na Serrinha. Já o Corinthians visita o Botafogo no Engenhão no domingo (27).