FLORA RICA: Gica, Josi e vereadores eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral

O prefeito eleito de Flora Rica Gilberto Gilberto Sanches Gomes, o “Gica” do PTB e a vice prefeita eleita Josemara Ferreira Santos, a “Josi” (PSB), foram diplomados nesta sexta-feira (18), segundo o cartório eleitoral. Gica e Josi foram eleitos com 622 votos, sendo 46,84% dos votos válidos.

Também foram diplomados os vereadores eleitos: Alan Gonçalves (PSL); Fabinho (PSDB); Paulo (PSDB); Rosicler Camargo (PSDB); Ronie Moreira (PSL); Zé do Galo (PSDB); Dil Brito (PSDB); Jarrão (PSB); e, Marialice Carlos (PSL).

O diploma foi expedido pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, sendo assinado Juiz Eleitoral da Comarca Dr. Rodrigo Antonio Menegatti.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.

Neste ano, por causa da pandemia de coronavírus, não teve cerimônia e todo o processo foi online.

Os diplomas estavam disponíveis no sistema para impressão de acordo com a resolução do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

A diplomação encerra o processo eleitoral e habilita o eleito a tomar posse no seu respectivo cargo. A próxima etapa é a posse dos eleitos prevista para o dia 1º de janeiro de 2021.