Governo do Estado rebaixa a região de Presidente Prudente para a fase vermelha, a mais restritiva, do plano de flexibilização da quarentena

O governo do Estado de São Paulo rebaixou a região de Presidente Prudente para fase vermelha do Plano São Paulo nesta terça-feira (22).

O motivo para o rebaixamento da região de Presidente Prudente, segundo o governo do Estado, foi o índice de 83,1% de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o tratamento de pacientes com Covid-19.

A região de Presidente Prudente foi a única rebaixada para a etapa vermelha, que é aquela que impõe as maiores restrições ao funcionamento de atividades econômicas.

Todas as outras 16 regiões do Estado foram mantidas na fase amarela, que é uma etapa intermediária do chamado Plano São Paulo, que é o programa adotado pelo governo paulista desde o início da pandemia do novo coronavírus com regras para o enfrentamento da quarentena.

No entanto, de acordo com o governo do Estado, nenhum Departamento Regional de Saúde (DRS) será classificado na fase verde durante o mês de janeiro de 2021.

Além disso, o Palácio dos Bandeirantes anunciou nesta terça-feira (22) que serão adotadas medidas restritivas específicas, válidas para todo o Estado, nos períodos entre 25 a 27 de dezembro de 2020 e entre 1º a 3 de janeiro de 2021. Isso significa que, durantes estes dois períodos, apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar em todo o Estado de São Paulo.

A próxima classificação do Plano São Paulo será realizada pelo Palácio dos Bandeirantes no dia 7 de janeiro de 2021.

O rebaixamento para a fase vermelha atinge todos os 44 municípios do Oeste Paulista que são vinculados ao DRS com sede em Presidente Prudente.

Já os outros 12 municípios também integrantes do Oeste Paulista que fazem parte do DRS de Marília seguem na fase amarela.

Abrangência

Ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente pertencem as seguintes cidades do Oeste Paulista:

Alfredo Marcondes

Álvares Machado

Anhumas

Caiabu

Caiuá

Dracena

Emilianópolis

Estrela do Norte

Euclides da Cunha Paulista

Flora Rica

Iepê

Indiana

Irapuru

João Ramalho

Junqueirópolis

Marabá Paulista

Martinópolis

Mirante do Paranapanema

Monte Castelo

Nantes

Narandiba

Nova Guataporanga

Ouro Verde

Panorama

Paulicéia

Piquerobi

Pirapozinho

Presidente Bernardes

Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Rancharia

Regente Feijó

Ribeirão dos Índios

Rosana

Sandovalina

Santa Mercedes

Santo Anastácio

Santo Expedito

São João do Pau d’Alho

Taciba

Tarabai

Teodoro Sampaio

Tupi Paulista

Já as cidades do Oeste Paulista que pertencem ao DRS de Marília são:

Adamantina

Flórida Paulista

Inúbia Paulista

Lucélia

Mariápolis

Osvaldo Cruz

Pacaembu

Parapuã

Pracinha

Rinópolis

Sagres

Salmourão

Os 56 municípios do Oeste Paulista estão divididos entre os departamentos regionais de Saúde (DRSs) de Marília e de Presidente Prudente.

Quando começaram as atualizações do Plano São Paulo, em 27 de maio, os 44 municípios do Oeste Paulista vinculados ao DRS de Presidente Prudente estavam classificados na fase amarela. Depois, em 10 de junho, regrediram para a fase vermelha, na qual permaneceram até 10 de julho, quando subiram para a etapa laranja. Esta região continuou estagnada, sem evolução ou decréscimo, na fase laranja, até conseguir passar para a etapa amarela no dia 4 de setembro. Nesta terça-feira (22), o DRS de Presidente Prudente recuou para a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo.

Já os 12 municípios do Oeste Paulista atrelados ao DRS de Marília começaram, em 27 de maio, na fase laranja. Em 19 de junho, decaíram para a fase vermelha. Em 10 de julho, subiram para a fase laranja, na qual ficaram até a atualização feita em 7 de agosto, quando evoluíram pela primeira vez para a etapa amarela. No dia 21 de agosto, voltaram a regredir para a fase laranja, na qual permaneceram até o dia 4 de setembro, quando retornaram para a etapa amarela. Na atualização do Plano São Paulo feita nesta terça-feira (22), o governo do Estado manteve o DRS de Marília na fase amarela.